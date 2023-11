Scuola media pronta nel 2026. Quattro blocchi, atrio e biblioteca

In arrivo otto milioni (fondi del sisma) per demolire e ricostruire la scuola media di viale Piemonte, a Porto Potenza. E da una prima stima, si prevede che la progettazione del plesso sarà pronta in estate, per poi finire la struttura a inizio 2026. L’annuncio è stato dato nell’assemblea pubblica di venerdì, all’oratorio Don Bosco. Erano presenti il Commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Marco Trovarelli, il sindaco Noemi Tartabini e l’architetto Domenico Esposito (progettista dell’opera). "Dopo le scosse del 2016, la scuola media è stata oggetto di inevitabili sopralluoghi e una parte della struttura è stata dichiarata inagibile, anche se in seguito l’abbiamo ripristinata. Ma essendo un edificio danneggiato dal sisma, siamo riusciti a ottenere tre milioni e 800mila euro per la demolizione e la ricostruzione. Però, la cifra non è sufficiente per realizzare la scuola. Perciò, l’ufficio speciale per la ricostruzione si è impegnato a elargire ulteriori risorse fino al completamento". Mentre il commissario straordinario Castelli ha aggiunto: "Sarà un edificio Nzeb, cioè con il massimo rendimento energetico. Il costo dovrebbe avvicinarsi agli otto milioni: 2.700 euro a metro quadro. Da commissario, mi sono accorto che le dotazioni economiche non erano sufficienti e abbiamo dovuto aggiornare i i prezzi delle ricostruzioni. Ma ora – ha svelato Castelli – stiamo varando una legge di bilancio nazionale, grazie alla quale il governo Meloni metterà a disposizione un miliardo e mezzo in più, dal primo gennaio".

Il nuovo plesso sarà formato da cinque parti, per un totale di 2.960 metri quadrati. "Il blocco A avrà una palestra da pallavolo, spogliatoi e un campetto esterno da basket – ha illustrato l’architetto Esposito –. Poi il blocco B, con laboratori di informatica e scienze, più alcune aule. Il blocco C sarà dedicato alla musica con uno spazio all’aperto. Il blocco D avrà le aule e il blocco E un atrio con biblioteca e spazi polifunzionali. L’obiettivo è di finire la progettazione per l’estate". Sulla tempistica per la costruzione si è espresso Francesco Maria Narcisi, responsabile dell’area comunale Lavori pubblici e Urbanistica: "Tra l’appalto dei lavori e il cantiere (dalla durata di un anno e mezzo circa), prevediamo che per l’inizio del 2026 la scuola potrebbe essere completata".