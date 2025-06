"Scuola media senza palestra. Richieste dei genitori inascoltate"

Alla primaria Anita Garibaldi inaugurati nuovi laboratori scientifici, il sindaco realizza un video che diffonde sui suoi social con lui protagonista in tutti i passaggi e per Mirella Paglialunga (Per Civitanova) "siamo davanti all’esaltazione della sua persona e della sua immagine, primo attore e protagonista quasi unico della scena. Si avvicinano le elezioni regionali e farsi propaganda gratis è un’occasione da non perdere". L’esponente dell’opposizione usa poi il sarcasmo per proporre a Ciarapica "un altro video pubblicitario nella inesistente palestra della scuola Annibal Caro. Sarebbe una bella propaganda elettorale per una amministrazione che non ha mai preso in considerazione le richieste della scuola, degli studenti e delle famiglie". "Caso più unico che raro in Italia - aggiunge - a Civitanova c’è una scuola media senza palestra. Eppure la normativa sull’edilizia scolastica dispone l’obbligo di costruire scuole medie con una palestra coperta o con due palestre nel caso di edifici con più di venti classi". Paglialunga denuncia come "Ciarapica abbia invece preferito spendere 2.980.000 euro per campi di calcio in erba sintetica e altre opere riguardanti impianti gestiti da società sportive ‘affiliate’. A questo punto suggerisco ai genitori degli studenti della Annibal Caro di riunirsi in associazione sportiva calcistica".