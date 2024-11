"Scuola media, spesa salita da 3,4 milioni a 10"

"Come è possibile che da una previsione di 3,4 milioni di euro nel 2017 per realizzare la nuova scuola media di Porto Potenza, si passi oggi a 10,7 milioni di euro, tenendo conto che la popolazione scolastica è in netta diminuzione visto il calo delle nuove nascite nel nostro Comune?" Se lo chiede polemico l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, che lancia l’ennesima frecciatina all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Potenza Picena guidata dal sindaco Noemi Tartabini.

La questione da lui sollevata fa riferimento alla nuova scuola media che sorgerà in viale Piemonte a Porto Potenza, un’opera molto attesa dalla popolazione. Tuttavia, l’esponente Dem ha qualche perplessità in proposito: "Nel 2017 le nuove nascite sono state 118 e nel 2022 sono scese a 98, con questo andamento è facile prevedere che per quando la scuola sarà completata il fabbisogno di aule e spazi connessi sarà fortemente ridimensionato. Quindi molti più soldi per esigenze molto più ridotte". Per questo, invita la giunta potentina a organizzare un incontro pubblico. "Visto che sono soldi pubblici e provengono dalle tasse pagate dai cittadini contribuenti – riprende Morgoni –, sarebbe lecito attendersi che l’amministrazione comunale rendesse puntualmente conto di tutti i passaggi che hanno portato a questo esito con un’assemblea pubblica e usando tutti i canali comunicativi disponibili".

Anche il segretario del Pd locale, Stefano Dall’Aglio, si è espresso sull’argomento nei social network e non ha risparmiato critiche all’amministrazione potentina. "La scuola media è finanziata con i fondi della ricostruzione sisma 2016, quindi interamente dallo Stato – osserva Dall’Aglio –. In pratica sono soldi di tutti i cittadini, da usare quindi con la classica diligenza del buon padre di famiglia". Sempre il segretario del Pd fa poi un rapido calcolo dei costi per quanto riguarda la nuova scuola media di Porto Potenza: "Fornisco un altro dato oggettivo, cioè basato sui numeri. La vicina scuola elementare, che pure è nettamente sovradimensionata rispetto alla popolazione scolastica della primaria, è costata poco meno di 30mila euro a bambino. La nuova scuola media costerà circa 70mila euro a ragazzo".