Scuola popolare di filosofia: tre incontri con il prof Giordani

Con tre appuntamenti con il professor Paolo Giordani, la Scuola popolare di filosofia avvia l’attività per il 2023. Abbandonando lo stile classico di una lezione formale, il relatore guiderà il pubblico lungo un viaggio tra autori e testi della storia della filosofia di diverse epoche, dall’antichità e Medio Evo, al Rinascimento e Età Moderna, per finire all’Età Contemporanea. Il primo incontro con Giordani (nella foto) è in programma domani, alle 21 alla Galleria Antichi forni. I prossimi incontri saranno il 23 e il 30 gennaio.