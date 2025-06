Scuola primaria "Anita Garibaldi". Taglio del nastro nella nuova ala

È stata inaugurata la nuova ala della scuola primaria "Anita Garibaldi" dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi. Un importante traguardo che ha consegnato alla scuola due nuovi ambienti immersivi: un laboratorio di scienze applicate e uno Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). All’inaugurazione erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Barbara Capponi ed Ermanno Carassai, il dirigente scolastico Maurizio Armandini, ma anche studenti, insegnanti, genitori e rappresentanti del Consiglio di Istituto, che hanno condiviso la soddisfazione per l’apertura di questi spazi didattici innovativi, pensati per stimolare l’apprendimento scientifico e tecnologico dei giovani studenti.

"Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ragazzi spazi all’avanguardia che li stimolino alla curiosità, alla ricerca e alla collaborazione", ha Ciarapica.

"La collaborazione con gli istituti scolastici è costante e costruttiva – ha detto Barbara Capponi – . Molteplici sono le progettualità congiunte e sostenute dall’amministrazione, e anche in questa occasione è stato coinvolto l’accordo di programma tra assessorato e scuole. I miei complimenti per la lungimiranza e la proattività di aver saputo intercettare i fondi declinandoli in una così interessante idea".

Il laboratorio scientifico è stato attrezzato con strumentazioni moderne, permettendo lo svolgimento di esperimenti e ricerche, mentre il laboratorio Stem dispone di materiali per attività di coding e robotica, oltre a schermi multimediali di ultima generazione.

I nuovi arredi sono stati progettati per favorire modalità di lavoro collaborativo, rendendo l’ambiente scolastico più dinamico e interattivo. Il progetto ha potuto concretizzarsi anche grazie ai fondi provenienti dall’accordo di programma tra l’istituzione scolastica e il Comune di Civitanova.

Durante l’evento, la scuola ha voluto omaggiare il dirigente scolastico Maurizio Armandini, prossimo alla pensione, per gli anni di dedizione e impegno alla guida dell’Istituto.