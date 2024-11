Scuola primaria del Convitto. Inaugurata la biblioteca

Inaugurata la nuova biblioteca della scuola primaria del Convitto. Una casa per i libri, il posto delle storie, il cuore di un labirinto dove tanti nastri rossi, come fili d’Arianna, partono e finiscono a indicare la via da percorrere per trovare se stessi e unire simbolicamente ogni alunno di quella che è la scuola primaria più antica della provincia di Macerata. "Così sono le storie / ci sono mani e abbracci / e piccole memorie", ha ricordato Lucia Paciaroni leggendo i versi di Alessandro Riccioni. Presenti al taglio del nastro, molto atteso dall’intero istituto, un folto gruppo di giovanissimi, in rappresentanza di tutti gli studenti del Convitto: venti bambini e bambine provenienti dalle classi della scuola primaria e, per la secondaria di I grado, l’alunna Sara Cipolletti, vincitrice del primo premio al contest di scrittura “Macerata Racconta Giovani” nell’anno scolastico 2023-2024,che adesso frequenta la classe 3^A. Ospiti d’eccezione l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, la professoressa Anna Ascenzi, docente di Storia della Letteratura per l’Infanzia l’Università di Macerata e la sua collaboratrice Lucia Paciaroni, insegnante di Letteratura per l’infanzia sempre dell’ateneo. A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica Roberta Ciampechini, che ha tutte le autorità e i presenti.