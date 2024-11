"Scuola ricostruita dopo il terremoto: pronta e mai utilizzata"

Fiuminata, 25 novembre 2024 - Un’opera pronta, e ancora mai utilizzata. La scuola di Fiuminata, dopo un iter costellato di imprevisti e difficoltà, era stata inaugurata a fine maggio con una festa, alla presenza delle autorità, tra cui il sottosegretario del Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) Lucia Albano. Ad oggi, però, gli studenti non sono entrati. “Non è colpa di nessuno – esordisce il sindaco Vincenzo Felicioli – se non di un sistema farraginoso. Il nostro Paese ha una serie infinita di normative ancestrali, tante, a volte in contraddizione fra loro e comunque non a spasso con i tempi. Il fronte pubblico è diverso da quello privato: burocrazia e lungaggini si moltiplicano. Nel dettaglio, stiamo attendendo dal Miur (attuale Mim, Ministero dell’istruzione e del merito) l’approvazione di una variante. Per l’agibilità definitiva serve il collaudo sia statico che degli impianti; devono essere saldati i Sal (stato avanzamento lavori) e le pendenze. Il Miur motiva il ritardo con i tanti impegni”. Il primo cittadino spiega come pensa di procedere: “Innanzitutto deve arrivare la dichiarazione del collaudatore, poi seguirà la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) da parte dei vigili del fuoco. Quindi dirò che è idoneo e, salvo imprevisti, la scuola potrà essere finalmente aperta e “abitata”. Il plesso è pure arredato, grazie a un finanziamento della Regione”. La scuola è stata demolita e ricostruita in un anno e mezzo, ma a sei mesi di distanza dal taglio del nastro la situazione sembra in stallo. “Ancora per poco – precisa Felicioli -, conto di aprirla entro quest’anno, il 2024. Abbiamo fatto una grande battaglia per avere questa struttura”. Basti pensare all’affidamento diretto dei lavori con il sindaco commissario. “Quest’ultimo aspetto ci ha consentito di cercare una ditta del territorio, seria e con le spalle larghe. Se non avessimo avuto un’impresa strutturata, a questo punto della vicenda, cosa avrebbe fatto senza il pagamento dello stato avanzamento lavori?”. Un’opera complessiva di quasi 3,8 milioni di euro (la variante era legata all’adeguamento dei prezzi). Intanto fra pochi giorni, a fine mese, il Consiglio provinciale voterà il piano di programmazione della rete scolastica (l’ultima parola spetta alla Regione). Pioraco, Fiuminata e Sefro hanno deciso di unirsi e accorparsi dall’anno scolastico 2025/2026: scuola dell’infanzia a Sefro e Fiuminata, elementari a Fiuminata e medie a Pioraco.