"Scuola Sambucheto, fine lavori entro l’estate"

di Lucia Gentili

"Il 2022 ha visto il nostro Comune protagonista sul fronte della promozione turistica". Il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena fa il punto tra anno vecchio e nuovo, andando oltre i rincari.

Com’è stato il 2022?

"Gli effetti della crisi hanno caratterizzato il bilancio comunale con un forte appesantimento della spesa corrente legato principalmente ai costi di energia elettrica, pubblica illuminazione, gas e carburanti, passati da 400mila a circa 800mila euro. Nel corso dell’anno, l’amministrazione ha presentato comunque la candidatura per 12 progetti, tra cui la riqualificazione dell’ex Palazzo Baroni, per ospitare un’attività ricettiva e nuovi spazi culturali (2,15 milioni), il rifacimento dei tre ponti sul vallato di Piane di Potenza (lavori in corso per 600mila euro), il progetto per un nuovo asilo nido e un centro civico all’ex scuola Vissani (lavori da 600mila euro, previsti per primavera 2023), il bando "Sport e periferie" per la riqualificazione e il potenziamento del polo sportivo di San Liberato (950mila euro). Sono state installate le apparecchiature di ventilazione meccanica controllata alla scuola d’infanzia Bellezze e alle medie (116.000 euro). Conclusi i lavori di ampliamento del cimitero (500mila euro) e in corso quelli di miglioramento sismico della scuola media (550mila euro)".

Priorità del 2023?

"L’avvio dei lavori per realizzare i tre tratti della pista ciclabile, che congiungerà il capoluogo a Sambucheto passando per la zona industriale, e Sambucheto a Sant’Egidio passando lungo il fiume Potenza. L’avvio del miglioramento sismico del Palazzo dei Priori, la conclusione dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola di Sambucheto entro l’estate".

Quali strategie per turismo e ripopolamento del borgo?

"Il 2022 ci ha visto protagonisti sul fronte della promozione turistica e delle iniziative culturali, grazie ad esempio alle giornate del Fai Primavera, al Macsi Festival e alla ripresa delle manifestazioni curate dalle nostre associazioni (come Svicolando e Sagra dei Sughitti, entrata con Tipicità nel Grand Tour delle Marche). Per il nuovo anno ci proponiamo di continuare a confermare questa centralità, insieme al processo di insediamento di giovani coppie in centro storico, in corso da alcuni anni".

Alluvione di settembre. Come procede con i risarcimenti?

"Sia il Comune che i privati hanno subìto danni. Ma ad oggi non abbiamo avuto ancora i ristori economici per gli interventi di somma urgenza, che sono stati fatti nell’immediato e hanno riguardato strade, cunette e alberi abbattuti (abbiamo speso 150mila euro). Alcuni interventi di ripristino delle strade o delle scarpate, che richiedono somme più significative, sono rimasti in sospeso in attesa di risorse e indicazioni, che tardano ad arrivare da parte della Regione".