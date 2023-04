Scuola San Vito: affidati i lavori per le decorazioni

È tutto un cantiere, la città di Recanati ed alcuni sono datati da diversi anni, come quello della scuola San Vito. Un intervento il cui costo ammonta a 2 milioni e mezzo di euro, finanziato con i fondi residui del terremoto di Colfiorito del 1997. Dopo il parziale arretramento del cantiere di qualche metro, in modo da permettere il regolare svolgimento dei riti religiosi di Pasqua, le transenne sono ritornate ad occupare di nuovo tutto il piazzale con la speranza che questa volta sia mantenuta la promessa di far ritornare gli studenti nell’edificio con l’inizio del prossimo anno scolastico. A far slittare la conclusione dei lavori ci si sono messi di mezzo contrattempi vari, fra cui l’aumento dei prezzi dei materiali difficili da reperire, le difficoltà nell’approvvigionamento del legno e dell’acciaio e la presenza di antichi manufatti. Ora si va agli ultimi ritocchi fra cui il restauro delle decorazioni. Se ne occuperà la ditta Alfredo Beleggia di Montegiorgio dietro un compenso lordo di 44.330 euro. Il dirigente dell’Ufficio tecnico ha anche provveduto ad affidare gli interventi necessari per assicurare la corretta installazione dell’ascensore a servizio dell’edificio scolastico alla ditta Samis Gabrielli Ascensori di Ancona. Saranno necessari almeno 3 giorni di lavoro dietro un compenso lordo di 792 euro. Anche per il progetto di ampliamento dell’asilo nido comunale "Nidotondo" vanno avanti spediti i lavori. Sarà l’ingegnere Francesco Fagotti di Castelfidardo ad occuparsi del servizio tecnico di architettura e ingegneria per il collaudo tecnico amministrativo e statico dietro un compenso lordo di 12.148 euro. Come si ricorderà, per l’ampliamento del nido comunale l’Amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi, nell’ambito del Pnrr, un finanziamento complessivo di 1.525.480 euro. Avviato, infine, il procedimento per l’affidamento dei lavori d’appalto per l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione del Castello di Montefiore, da adibire a contenitore per la promozione delle attività culturali e sociali a servizio del quartiere e dell’intera comunità recanatese per l’importo complessivo di 1.861.070 euro.

Antonio Tubaldi