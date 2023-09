Scuola San Vito RECANATI: riapertura dopo 3 anni di lavori "Riconsegniamo il plesso alla città"

Taglio del nastro oggi alle 18 per l’apertura, dopo tre anni di lavori, della ristrutturata Scuola San Vito che comprende media, elementare e materna. "Con grande soddisfazione siamo pronti – ha detto il sindaco Antonio Bravi – a riconsegnare alla comunità il plesso di San Vito completamente rinnovato dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e degli impianti. Nonostante gli ostacoli, che abbiamo incontrato per la mancanza del materiale e soprattutto per i rincari dei costi, in fase di revisione dell’aumento dei prezzi siamo riusciti a prendere ulteriori 300mila euro dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per un finanziamento finale di 2 milioni e 800mila euro". La cerimonia sarà accompagnata da una breve introduzione storico-artistica della struttura. Gli insegnanti e ricercatori storici Antonella Maggini, Antonella Chiusaroli e Paolo Coppari, vice Presidente dell’istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Macerata, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la storia e l’arte del Palazzo di San Vito. "La riapertura della struttura – ha aggiunto Bravi – ci dà l’occasione per far riscoprire ai nostri concittadini la storia del palazzo di San Vito che ha assolto nel tempo l’importante funzione di ospitare vari ordinamenti scolastici deputati all’Istruzione dei giovani, a partire dall’arrivo dei Gesuiti a Recanati. Nel trekking storico si ricostruiranno alcune delle vicende che hanno caratterizzato l’edificio e l’utilizzo degli spazi didattici che ne è derivato, in quanto bene storico e architettura che educa i giovani studenti a vivere sia il patrimonio culturale e artistico, in esso contenuto, che lo spazio urbano circostante".

Antonio Tubaldi