Scuola San Vito, studenti entusiasti del progetto Attiva

Sono due studenti, L. M. e V. O., della classe 3B della scuola secondaria di primo grado San Vito di Recanati a firmare il comunicato con cui spiegano cosa sia e quanto sia bello il progetto "Attiva", attivato ormai tre anni fa dalla scuola in collaborazione con il Centro Fonti San Lorenzo. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti, anche quelli che magari non si fanno notare abitualmente. Si tratta di un approccio educativo che si basa su alcuni concetti molto chiari: la conoscenza si costruisce, non può essere trasmessa; l’apprendimento nasce dall’esperienza e dall’interazione con le persone e l’ambiente circostante e chi apprende, per farlo, deve impegnarsi attivamente. "Un aspetto importante del nostro progetto – spiegano i due studenti – è che siamo noi alunni a muoverci nell’istituto, ogni aula diventa un ambiente di apprendimento dove riattivare la nostra attenzione e concentrazione, come fanno anche gli alunni della Finlandia. E così quest’anno le classi del nostro istituto sono diventate aule per il benessere, per studiare nuove lingue come l’arabo o mettere linguisticamente a confronto generazioni diverse; luoghi per giochi di immedesimazione; ambienti per percorsi sensoriali e per esperimenti scientifici; spazi per musica o giochi matematici. Senza dimenticare un bel corso di uncinetto o di cucina. E tra gli innumerevoli sport c’è stata anche equitazione, con un cavallo creato appositamente per il corso".