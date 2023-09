Scuola senza palestra: "Poca educazione fisica"

Alla scuola primaria di ’Pittura del Braccio’ di Recanati l’attività fisica si fa in un’aula con un pavimento, tra l’altro, in mattonelle scivolose, perché gli alunni non hanno una palestra. Una mancanza che va a danneggiare soprattutto gli alunni delle 5 classi. Lo denuncia il consigliere comunale della Lega, Benito Mariani, che evidenzia, inoltre, come il salone polifunzionale uso palestra è stato recentemente ridotto per ricavarci un’altra aula; quindi l’attività motoria viene svolta in meno di 40 metri quadrati. La situazione porta i bambini a fare sport all’esterno solo quando il meteo lo consente, naturalmente, sul piazzale in asfalto antistante l’ingresso della scuola, con tutte le criticità del caso. "Tutto questo in sfregio - rincara Mariani - al fatto che l’educazione motoria è una disciplina fondamentale, oltre che obbligatoria, nella scuola primaria". Quello che succede, quindi, alla primaria di ’Pittura del Braccio’ è una "discriminazione di questi alunni rispetto ai loro coetanei di altre scuole presenti in città dove le palestre sono in sicurezza secondo gli standard previsti dalle norme". Il consigliere della lega chiede pertanto al sindaco e all’amministrazione comunale, con una apposita interrogazione, di intervenire per recuperare uno spazio idoneo o realizzarne uno nuovo ad uso palestra.

Antonio Tubaldi