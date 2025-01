Scuola, teatro, sport e oratorio. Accordo tra Comune e Salesiani

Proroga di dieci anni per la convezione tra il Comune di Macerata e l’Istituto Salesiano, firmata ieri dal sindaco Sandro Parcaroli e dall’economo della circoscrizione salesiana Sacro Cuore dell’Italia centrale, don Francesco Valente. La collaborazione tra è stata rinnovata dal 2029 al 2038, regolando l’utilizzo degli spazi destinati alle attività scolastiche all’interno del complesso dei Salesiani, del teatro Don Bosco, del campo di calcio, della palestra e dell’oratorio.

Il documento prevede l’utilizzo del teatro per 80 giornate annue da parte del Comune, mentre la palestra e i campi da calcio saranno disponibili a ospitare le attività delle scuole tra le 8 e le 13. L’oratorio, invece, sarà messo a disposizione per ospitare le associazioni cittadine che si impegnano a rispettare le finalità educative proprie dell’Istituto. "I Salesiani sono un pilastro per la città di Macerata – ha affermato Parcaroli –, che da oltre un secolo propone appuntamenti originali e innovativi per i giovani. Per questo rinnoviamo la convenzione per altri dieci anni rispetto alla precedente scadenza". Don Francesco Paolo Galante, direttore dell’Istituto Salesiano, ha aggiunto: "Nel 1890 i Salesiani sono arrivati in questo territorio, e con tanti fratelli e cittadini hanno dato vita alla realtà che ancora oggi cerchiamo di custodire".

"L’obiettivo è accompagnare i giovani a essere buoni cristiani ma anche onesti cittadini – ha spiegato don Valente, presente in qualità di rappresentante legale dell’Istituto –, e la nostra missione come credenti e religiosi non può che essere realizzata in una rete che veda le istituzioni insieme. Questo nel campo dell’educazione e della crescita a tutto tondo, ma anche nell’inserimento in un tessuto sociale che non è solo quello ecclesiale". Una convenzione che abbraccia diversi ambiti, come spiegato dall’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi: "Con questa proroga di dieci anni abbiamo rinnovato le promesse fino al 2038. La convenzione prevede l’utilizzo da parte della comunità maceratese degli spazi della comunità salesiana, in un patto che è sportivo, culturale, sociale e legato alle tematiche della città".

"Vogliamo che la casa salesiana sia anche del Comune – ha continuato Andrea Marchiori, assessore al Patrimonio –, e che la casa del Comune sia anche salesiana e dei ragazzi. Gli spazi sono utili per integrare le esigenze, anche temporanee, come l’utilizzo delle aule didattiche per combinare le ristrutturazioni delle nostre scuole (i Salesiani ospiteranno, per esempio, gli alunni della De Amicis durante i lavori di ristrutturazione, ndr). Vogliamo riconoscere l’Istituto Salesiano come duraturo nel tempo". L’immobile, la cui ristrutturazione è stata già sostenuta in passato dal Comune sarà oggetto di un prossimo intervento di riqualificazione, necessario a seguito del sisma.