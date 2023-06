Scuola Vergini, ok alla demolizione

Il dirigente dell’ufficio Tecnico, Tristano Luchetti, ha approvato il progetto definitivo per la demolizione e ricostruzione della scuola "Medi" alle Vergini. A maggio dello scorso anno, infatti, il Comune si era aggiudicato il bando Pnrr "Futura– la scuola per l’Italia di domani", per la costruzione della nuova scuola primaria con un finanziamento di 2.625.000 euro, dopo essersi già aggiudicata un altro bando ministeriale per la costruzione del polo dell’infanzia nello stesso quartiere delle Vergini. Ora è stato approvato il progetto redatto dallo studio Operating srl (in qualità di mandatario) e dal geologo Umberto Borgia, gli architetti Marco Franciolini e Alessandra Guerreschi e l’ingegner Antonio Licusati (in qualità di mandante). La scuola, che ora si trova nei pressi della chiesa, sarà demolita e delocalizzata nell’area in prossimità di via Chinnici – dove verrà realizzato anche il nuovo asilo nido (per un costo di tre milioni) finanziato all’interno del precedente bando ministeriale – e la nuova costruzione permetterà di avere un edificio più sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile al fine di favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti. Il nuovo edificio, infatti, sarà performante e a consumo di energia primaria col requisito "Nzeb", quindi a consumo di energia zero.