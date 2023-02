Scuola via Ugo Bassi, rincari di 40mila euro Fondi per un asilo nido

Ampliamento della scuola primaria Anita Garibaldi (via Ugo Bassi) serve una variante e aumentano i costi: da 273.000 euro passano a 313.000. Il progetto è stato approvato nel 2015 e i lavori aggiudicati a dicembre 2019. Nel 2022 è stata redatta la perizia di variante e, in seguito agli aumenti dei materiali, sono scattati i rincari e alla fine l’importo necessario per ultimare l’opera vedrà una aggiunta di 40.000 euro. Intanto è stato approvato dalla giunta l’accordo di concessione del finanziamento di 1.344.000 euro del Pnrr destinato alla realizzazione del nuovo asilo nido nella zona Micheletti, sud della città. Il Comune ha partecipato all’avviso pubblico ed è risultato assegnatario dei fondi. Nell’accordo firmato sono anche formalizzati obblighi che dovranno essere rispettati dall’amministrazione, pena la revoca del finanziamento: aggiudicazione dell’appalto entro il 31 maggio 2023, avvio del cantiere dell’asilo entro il 30 novembre e conclusione dei lavori entro dicembre 2025.