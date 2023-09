Scuolabus: disagi a Civitanova Alta in via Corridoni

Per un mese e mezzo disagi alla viabilità a Civitanova Alta con le operazioni di salita e discesa degli alunni dagli scuolabus che vengono spostate da via Filippo Corridoni in piazza della Libertà. È una delle misure adottate dal Comune per consentire all’Atac di effettuare lavori per la sostituzione della rete dell’acquedotto e di porzioni di rete fognaria per una durata stimata intorno ai 45 giorni. L’apertura del cantiere in via Corridoni ha conseguenze anche sul trasporto scolastico e sul percorso dei mezzi che trasportano gli studenti, che dovranno uscire dal centro storico transitando in via Oberdan e poi in piazza Garibaldi. Da ieri, fino al termine del cantiere, disposto il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Corridoni; in una prima frase nel tratto compreso tra il civico 20 e il civico 6. Poi, dal 27 settembre, il divieto si estende al tratto tra il civico 46 e il civico 20. Senso unico di circolazione inoltre, con direzione est, in via Corridoni per tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione in piazza della libertà, fatta eccezione per gli scuolabus, in almeno due stalli di sosta, che sarà attivo dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 12.30, tutti i giorni feriali.