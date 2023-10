"Scuolabus sostituiti, basta con polemiche strumentali"

Il trasporto scolastico continua a far discutere dopo l’ultima segnalazione fatta dai gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, i quali hanno posto l’attenzione sullo stato obsoleto e precario in cui verserebbero alcuni pulmini. Anche il consigliere di minoranza Sandro Scipioni del gruppo "Corridonia Rinasce" aveva sollevato la questione ad inizio settimana, tanto da inviare dei video all’Amministrazione comunale per mettere in evidenza i malfunzionamenti dei mezzi.

A far luce su questo fronte è intervenuta il sindaco Giuliana Giampaoli. "In questi giorni diverse sono state le segnalazioni per i disservizi seguiti al malfunzionamento di due mezzi adibiti a trasporto scolastico - ha dichiarato il primo cittadino -. Nessuna è rimasta inascoltata e la situazione è stata continuamente monitorata con la collaborazione degli uffici competenti, la Polizia municipale, il settore Servizi sociali e l’assessore competente, in costante contatto con l’azienda dei trasporti". "L’attenzione sul rispetto delle norme di sicurezza è stata massima, ad oggi i mezzi al centro delle polemiche sono stati sostituiti - prosegue la Giampaoli -. Continueremo ad esercitare il massimo controllo per evitare che si possano verificare episodi analoghi". Poi una stoccata contro le opposizioni, specialmente verso le compagini di Pierantoni, che si erano appellate sia al sindaco che all’assessore ai Servizi sociali, Nelia Calvigioni, invitando anche gli amministratori a salire sui pulmini per prendere conoscenza della situazione ed intervenire prontamente. "Non potremo invece fare nulla per evitare le polemiche strumentali alla propaganda politica, basate su illazioni, insinuazioni e accuse prive di qualsivoglia fondamento, che vi invitiamo caldamente a verificare prima della loro eventuale diffusione – ha affermato il sindaco Giampaoli -. Concludo, scoraggiando l’intraprendenza e l’entusiasmo di chi si cimenta a suggerire continuamente rimpasti ed epurazioni. Non è il nostro stile, ci assumiamo le nostre responsabilità in pieno senza abbandonare il campo".