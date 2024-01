Scuole accorpate: il Pd all’attacco: "La Regione taglia, il Pnrr è un alibi"

Sul piano di dimensionamento scolastico, a fronte della soddisfazione della maggioranza di centrodestra che, per bocca di Simone Livi (FdI) ha evidenziato come in provincia di Macerata siano state tagliate sei autonomie rispetto alle nove inizialmente previste, arriva il fuoco di fila del Pd. Non solo perché, in ogni caso più di un terzo degli accorpamenti (6 su 15) ha riguardato Macerata, ma anche perché quelli non fatti quest’anno dovranno essere fatti nei prossimi anni. Il piano prevede la fusione dell’istituto comprensivo Coldigioco" di Apiro e quello di Cingoli, con la creazione del nuovo comprensivo "Coldigioco - Mestica" di Cingoli; fusione degli istituti comprensivi "Lucatelli" e "Don Bosco" di Tolentino; l’Itcg Antinori di Camerino sarà accorpato al liceo Varano; fusione dell’I.I.S. "Bramante-Pannaggi" di Macerata con sede della dirigenza all’I.I.S "Garibaldi" di Macerata. Prevista anche l’istituzione di due istituti omnicomprensivi: il primo metterà insieme l’I.I.S. "Gentili" e l’istituto comprensivo "Tortoreto" di San Ginesio; il secondo nascerà dall’accorpamento dell’Istituto professionale Frau con l’istituto comprensivo Leopardi di Sarnano. "Assistiamo a un tentativo di sviare l’attenzione dalla propria responsabilità nella pessima gestione del dimensionamento scolastico", afferma la deputata Irene Manzi. "È sorprendente come Acquaroli, tramite l’assessora Biondi, stia cercando di scaricare le colpe dei tagli sul Pnnr. Una delle riforme da questo previste era ridurre il numero di alunni per classe, mentre il governo in carica, ha deciso di ridurre le autonomie. Si usa l’alibi del Pnrr per tagliare. Ma il dimensionamento previsto come riforma del Pnrr non c’entra nulla con quanto sta facendo Valditara, con parametri numerici stabiliti esclusivamente dal governo". "La Regione non ha stabilito criteri chiari e razionali per gli accorpamenti: una non-gestione, una totale mancanza di visione che ha generato un indegno mercato delle vacche, e che ora sfocia in ricorsi al Tar, tensioni e polemiche", incalza Maurizio Mangialardi, capogruppo Pd in consiglio regionale, secondo cui non sono stati salvaguardati i livelli occupazionali e il numero dei plessi, visto che saranno sacrificate unità di personale, in particolare Ata. "E il peggio deve ancora arrivare: grazie al Milleproroghe sono state salvate 4 autonomie rispetto a quanto inizialmente previsto per il 2024, ma ne dovranno essere eliminate altre 10 da qui al 2026". Aggiunge Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche: "Invece di affrontare il problema con un coordinamento tra tutti gli enti locali, si è scaricata l’intera problematica sui territori, lasciando Province e Comuni soli, contribuendo a generare assurde disuguaglianze sul territorio, soprattutto nelle aree interne".

f. v.