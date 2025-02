Scuole accorpate, incontro in Regione

"Un confronto proficuo" in Regione tra l’assessore all’istruzione Chiara Biondi, i rappresentanti dell’Ufficio scolastico e i sindaci dei cinque Comuni in cui opera l’istituto De Magistris, Caldarola, Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. La scuola, per l’anno scolastico 2025-2026, sarà accorpata all’omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano con una sola dirigenza. I sindaci hanno spiegato di "aver compreso le ragioni che hanno portato all’accorpamento, senza però condividere né le modalità in cui l’operazione è stata annunciata né la scelta geografica che racchiude un territorio di oltre 350 chilometri quadrati". Visti i tempi stretti e le iscrizioni già aperte, non potento evitare per il prossimo anno l’accorpamento, il tavolo ha aperto il dibattito sulle possibili strade da attuare dal 2026-2027. L’impegno dell’assessore regionale è stato rendersi "disponibile al confronto con i territori per recepire le necessità e, compatibilmente con la fattibilità tecnica, mettere in pratica le loro proposte". L’unione montana ha avviato uno studio tramite una commissione coordinata dal consigliere comunale di Belforte Elio Carfagna, che analizzerà l’andamento demografico e le possibili soluzioni. "Una delle possibilità – ha spiegato Carfagna – è un istituto omnicomprensivo che veda insieme il De Magistris con scuole che per vicinanza e viabilità possano essere più comode per i cinque Comuni".