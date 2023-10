Scuole, aziende e non solo. Giornata di orientamento

Una giornata d’orientamento per i ragazzi delle scuole medie e non solo. È questo, in sintesi, il senso di ‘Illumina il tuo futuro’, l’iniziativa che si terrà dalle 9 alle 19 di domenica al varco sul mare, dove saranno presenti circa venti stand divisi tra istituti scolastici superiori, aziende, forze dell’ordine, Protezione civile e Anc.

La manifestazione, alla sua seconda edizione, è stata organizzata dal Comune di Civitanova, nell’ambito del progetto ‘Civitanova Città con l’Infanzia’, in collaborazione con la Coop. sociale ‘Il Faro’ e l’azienda ‘4D Engineering srl’.

Si tratta di un grande "open space" sull’orientamento scolastico e sulla formazione ove poter interfacciarsi con operatori esperti e il Cluster Exploore, il network delle aziende marchigiane attive nell’ambito dell’Aerospazio. Tra le novità rispetto allo scorso anno, c’è il fatto che ‘Illumina il tuo futuro’ non si concluderà domenica, ma proseguirà con incontri sulla formazione in programma a novembre.

E poi la facoltà, per i giovanissimi, di visitare l’Ufficio circondariale marittimo della Guardia costiera. "Anche in questa occasione è stato fatto un lavoro sinergico – ha commentato Barbara Capponi, assessore ai servizi educativi e formativi – per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni di scegliere il proprio futuro. Riproponiamo la cornice del varco sul mare, dove si può coniugare una bella passeggiata ad un momento di formazione dinamico e completo". L’amministratrice ha poi ringraziato il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri Roberto Ciccola, che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. "Nel corso della manifestazione – le parole di Irene Ortolani, coordinatrice de Il Faro -–, porteremo anche l’esperienza positiva dello ‘Sportello comunale Adolescenza’".

"Teniamo molto – ha affermato Jessica Pennesi di 4d Engineering – alla formazione dei ragazzi".

Questi gli stand che saranno presenti presenti: Il Faro, 4D e Cluster Exploore, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Esercito, Aeronautica, Associazione Nazionale Carabinieri, Finanzieri, Marineria, Protezione Civile. E quelli degli undici istituti: Liceo Scienze Umane ‘Stella Maris’, Istituto di Istruzione Superiore ‘V. Bonifazi’, Ist. Prof.le per l’Industria e l’Artigianato ‘F. Corridoni’, Istituto ‘Leonardo’, Itcg ‘Corridoni’, Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Urbani’, Istituto di Istruzione Superiore ‘Enrico Mattei’, Istituto di Istruzione Superiore.