"Scuole, bene la mancata fusione"

La giunta regionale non accoglie, per l’anno scolastico 2023-2024, la proposta di fusione tra l’Itcg "Antinori" di Camerino e l’Ipsia "Pocognoni" di Matelica, che era stata invece deliberata dal Consiglio provinciale. "Una conferma – commenta Roberto Lucarelli, sindaco della città ducale – di quello che il governatore Francesco Acquaroli aveva dichiarato nei vari incontri pubblici. Ha mantenuto quanto detto, e lo ringraziamo. Va ricordato però che ora il piano deve passare in Commissione e al Consiglio delle autonomie locale (Cal). Speriamo resti così". Il Comune di Camerino aveva deciso di impugnare dinanzi al Tar Marche la delibera del Consiglio provinciale per la proposta di fusione. "Porteremo comunque avanti il ricorso – aggiunge Lucarelli -, per chiarire perché la Provincia abbia redatto un atto che andava contro le linee guida dalla Regione. Dispiace da un punto amministrativo e politico, ma se la Provincia ci avesse ascoltato di più, non saremmo arrivati a questo".

Si dice soddisfatto Ermanno Pieroni, segretario regionale Confsal, per la deliberazione della giunta regionale "che non ha accolto la proposta della Provincia di sopprimere la presidenza dell’Antinori di Camerino con accorpamento dirigenziale con il Pocognoni di Matelica". Pieroni era intervenuto anche in risposta alla richiesta di parere da parte del dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione. "Apprezzamento per la scelta della giunta regionale – aggiunge Paola Martano, segretaria regionale Snals -, che ha scelto di tutelare un territorio provato dal terremoto. Attendere le future decisioni nazionali sul dimensionamento scolastico è una scelta di buon senso".

Per il resto, il piano provinciale rimane invariato. Quindi, in attesa del piano definitivo, si dovrebbe procedere con l’aggregazione dei plessi infanzia "Liviabella" e primaria "Natali", entrambi della frazione di Sforzacosta al "Mestica" di Macerata, previo scorporo dall’istituto "Monti" di Pollenza. "Non avevo riposto grandi speranze in questo passaggio regionale – afferma Mauro Romoli, sindaco di Pollenza –, ringrazio il consigliere Romano Carancini per essersi impegnato sposando la causa di Pollenza, ma immaginavo che si sarebbe conclusa così, visti i passaggi precedenti. Resta l’amarezza per una vicenda che poteva essere gestita molto diversamente. Sono convinto che a Pollenza, in sinergia con la scuola, troveremo lo stesso il modo di offrire dei servizi educativi di qualità". "Dovremo passare il prossimo anno in attesa che escano le nuove disposizioni ministeriali. Anche nel Milleproroghe si parla di questo argomento – conclude Massimo Baldini, sindaco di Matelica –-. Le prime avvisaglie sono preoccupanti. Presteremo molta attenzione per dare risposte concrete ai cittadini".

Lucia Gentili