Scuole chiuse passa il Giro d’Italia

La città si tinge di rosa in attesa del passaggio della tappa Martinsicuro-Fano del Giro d’Italia previsto per domani nel primo pomeriggio: verso le 14 la carovana delle due ruote, proveniente da Montelupone affronterà la salita di san Pietro fino all’innesto con viale Badaloni e da qui procederà su via Kennedy-via Giovanni XXII per imboccare la bretella Paolina e dirigersi verso Castelfidardo. Qualche mugugno, naturalmente, ci sta sia per l’ordinanza del sindaco che ha imposto per domani la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Recanati e la chiusura dell’asilo nido comunale creando non pochi disagi ai genitori che lavorano.

Il provvedimento, però, è stato adottato in considerazione che, per il regolare passaggio della corsa ciclistica internazionale, è necessario interrompere la circolazione di numerose strade comunali urbane ed extra-urbane per cui è impossibile garantire il servizio scuolabus e la presenza di auto private agli orari di uscita delle scuole. Infatti, per garantire la piena sicurezza dei ciclisti e dei tanti spettatori dislocati lungo le strade del passaggio delle due ruote è stato disposto, dal Comandante della Polizia Municipale il divieto di sosta dalle 7,30 di mattina e la circolazione dei veicoli dalle 11 (entrambi in vigore sino alle ore 15 circa) lungo via Gentile (da intersezione con via Guareschi a lato mare), S.C. San Pietro, via Urbani (da intersezione con la S.C. San Pietro a via Cappuccini Vecchi), via Cappuccini Vecchi, via Trento, via Badaloni (da intersezione con via Kennedy a via Montemorello), via Kennedy, P.le Europa, via Giovanni XXIII, via Peruzzi, via Cupa Madonna di Varano, via Paolina Leopardi, C.da San Francesco. Dalle 11 alle 15 saranno anche disattivati i sistemi elettronici di controllo presenti nel territorio comunale e lungo il percorso di gara al fine di evitare blocchi del traffico o problemi alla manifestazione.

ant. t.