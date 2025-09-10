Scuole chiuse per il voto, si cambia: "Stop di tre giorni. Disagi limitati"

"La scelta dei tempi di chiusura dei plessi scolastici, sede dei seggi elettorali, non è una decisione presa dal Comune. Abbiamo seguito le direttive della circolare ministeriale che, generalmente, contempla le esigenze di una grande città". Così Marco Caldarelli, assessore al bilancio del Comune, spiega la chiusura delle scuole per lo svolgimento delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Dopo le proteste dei genitori sul lungo stop dovuto al voto a poco più di una settimana dalla riapertura delle scuole, interviene l’assessore. Che spiega come ci sia stato un cambio di direttive con la diminuzione dei giorni di pausa per gli studenti. "Una buona notizia che posso dare è che la Regione ha comunicato, attraverso circolare, la chiusura delle scuole dal pomeriggio di venerdì 26 settembre, con rientro mercoledì primo ottobre. In questo modo i giorni effettivi di sospensione delle lezioni saranno solo tre (sabato, lunedì e martedì; ndr) invece dei sei iniziali. Inoltre – continua Caldarelli – so che c’è stata qualche polemica riguardante la data delle elezioni, e il motivo per cui si è scelto di farle adesso e non durante le vacanze estive. Anche in questo caso si tratta di una scelta non dettata dal Comune o dall’Ufficio elettorale: la data è una decisione statale, oppure presa dalla stessa Regione in una fascia predefinita". Da parte del Comune si conferma il massimo impegno per svolgere le attività elettorali nel tempo predefinito, "tutelando professori, studenti ed elettori". "Riteniamo che così la chiusura sia piuttosto ridotta, ma sufficiente per le attività elettorali. Sarà importante curare la profilassi, tra preparazione e organizzazione dei seggi, e prendere le giuste precauzioni a livello igienico. Faremo tutto ciò che sarà necessario per la tutela di professori e studenti", conclude Caldarelli.

Martina Di Marco