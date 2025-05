Scuole e strade chiuse per il passaggio del Giro d’Italia

Misure straordinarie per la viabilità in vista dell’ottava tappa del Giro d’Italia, che domani terminerà a Castelraimondo. Diversi centri del comprensorio sono interessati dal passaggio della gara, ma particolare attenzione è stata riposta per il tratto finale tra Matelica, dove partirà lo staff della carovana rosa, e Castelraimondo. A Matelica non solo sono state chiuse tutte le scuole, ma sono state apportate modifiche alla circolazione e l’amministrazione ha raccomandato alla popolazione di limitare al massimo gli spostamenti con veicoli. Dalle 14 saranno chiuse la Muccese tra il centro direzionale, zona del Lidl, fino al semaforo di borgo Nazario Sauro, le strade di Mistriano, via San Rocco fino alla strada per Gagliole, lasciando il transito solo agli sportivi: alle 13.15 un gruppo di Pedalata Mediolanum, alle 14.45 i velocipedi elettrici (Giro-E) e infine alle 16.45 dei corridori professionisti. Sempre alle 14 la carovana rosa sosterà nella zona tra viale Battisti, antistante ai giardini pubblici, e spiazzo Beata Mattia, con divieto di transito in tutte le strade collegate. Per chi viene da Fabriano il centro sarà raggiungibile solo attraverso gli svincoli Matelica nord (zona industriale) e di Matelica ovest (Esanatoglia) della pedemontana. Da Braccano, sarà possibile procedere solo in direzione Cerreto.

Altrettanto serrate le misure a Castelraimondo dove dalle 14 di oggi fino alle 23 di domani scattano divieto di sosta e di transito in largo della Libertà, via IV Novembre, via XX Settembre (da incrocio largo Rotabella a largo della Libertà), piazza XXIV Maggio e vicolo del Mulino. Divieto di sosta e transito anche in piazza della Repubblica, piazzale della Vittoria e via Spontini. I parcheggi saranno tutti liberi, senza limitazioni di orario al campo sportivo di Castelraimondo, nella zona industriale dei piani di Lanciano, in località Selvalagli, piazzale Scarfiotti e nel terreno di fronte alla Cipef in direzione Camerino.

