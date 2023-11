Scuole, la giunta alza la voce: "No alle ipotesi di accorpamento"

"Siamo contrari a ogni ipotesi di ridimensionamento o razionalizzazione degli istituti scolastici della città". È la posizione del sindaco Mauro Sclavi e di tutta l’amministrazione comunale di Tolentino. La giunta ieri ha firmato un atto di indirizzo politico in merito agli accorpamenti proposti dalla Provincia "per mettere un punto fermo e chiaro" e respingere un’eventuale proposta di dimensionamento che preveda la perdita di autonomia di uno degli istituti comprensivi. "Siamo consapevoli delle problematiche dell’IC Don Bosco, attualmente sotto reggenza, e dell’Ipsia Frau (la cui sede è Sarnano) – spiega l’amministrazione –. Già da agosto la Provincia ha emesso un avviso per formulare le proposte di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 20242025; il 17 ottobre l’Ufficio scolastico regionale ha anche sollecitato le scuole della città ad adottare e trasmettere le delibere dei rispettivi organi collegiali interni nell’ambito delle operazioni di adeguamento della rete scolastica. Considerate le gravi carenze, dovute soprattutto ai danni causati dal sisma 2016 e alle fragilità delle aree interne, ci opponiamo fermamente alle modifiche in atto". Queste ultime, secondo il sindaco, porterebbero ad "un’ulteriore riduzione delle possibilità di aggregazione della comunità, di socialità e del diritto allo studio delle future generazioni". "Abbiamo inoltre voluto tutelare il corpo docente che potrebbe essere costretto a spostarsi in diverse sedi, anche esterne al territorio comunale – prosegue –. L’area del cratere deve essere tutelata. Nel ribadire la nostra contrarietà, siamo però anche consapevoli che queste decisioni non competono pienamente la nostra amministrazione: perciò, nel malaugurato caso in cui si porti avanti la scellerata scelta di far perdere autonomia ad un istituto, chiediamo con forza che sia prevista nel Piano della rete scolastica del 20242025 l’aggregazione delle scuole Lucatelli e Don Bosco, entrambe con sede a Tolentino, mantenendo quindi invariate le rispettive denominazioni, i plessi e le attuali classi. Inoltre proponiamo alla Provincia di inserire nel Piano da inviare alla Regione l’aggregazione della sede Ipsia Frau di Tolentino con l’Iis Filelfo, anche in vista del realizzando polo scolastico, per un’offerta formativa appetibile non solo per il bacino di utenza della città".

Lucia Gentili