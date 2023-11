Scuole, le richieste alla Regione

La giunta di Sarnano, in una delibera, ha invitato formalmente Provincia e Regione, -chiamate a predisporre il nuovo Piano di razionalizzazione della rete scolastica, a realizzare un accorpamento di tipo "orizzontale" degli istituti comprensivi Leopardi di Sarnano e Tortoreto di San Ginesio, prevedendo la presidenza nella sede sarnanese. E, allo stesso modo, ha chiesto di realizzare un accorpamento, sempre di tipo "orizzontale", degli istituti d’istruzione superiore Ipsia Frau di Sarnano e Gentili di San Ginesio, prevedendo la presidenza a Sarnano. Ma la Provincia, per mancanza di unità di intenti tra Comuni, ha soprasseduto rinviando la decisione alla Regione, che invece può stilare il Piano anche senza unità d’intenti.

"Noi chiediamo alla Regione – spiega il sindaco di Sarnano Luca Piergentili – due accorpamenti di tipo orizzontale (ovvero tra due istituti comprensivi e due scuole superiori), mentre San Ginesio opta per un accorpamento verticale (dall’infanzia alle superiori, con sede a San Ginesio). Nella delibera abbiamo proposto, sia per gli istituti comprensivi che per le superiori, la presidenza a Sarnano, ma siamo disposti tranquillamente a fare una presidenza da noi e un’altra a San Ginesio, tipo la presidenza degli istituti comprensivi qui e quella delle superiori a San Ginesio o viceversa. D’altronde, il Leopardi, con delibera del consiglio di istituto e del collegio docenti, ha proposto un accorpamento di tipo orizzontale tra lo stesso plesso e il Tortoreto; stessa richiesta in una delibera di giunta del Comune di Sant’Angelo in Pontano. Sono d’accordo anche i sindaci di Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino. E pensiamo che, in relazione all’omogeneità dei percorsi didattici e formativi, pure gli istituti superiori Gentili e Frau possano trarne benefici. Speriamo che la Regione ci ascolti".

"Siamo stati coinvolti dal Comune di San Ginesio solo a ridosso della riunione in Provincia – aggiunge la sindaca di Sant’Angelo in Pontano Vanda Broglia -. Condividiamo la linea di Sarnano perché presidi e insegnanti sono più propensi all’accorpamento orizzontale". Della stessa opinione il collega di Ripe San Ginesio Paolo Teodori, che conclude: "I dirigenti scolastici si sono espressi sull’orizzontale e ci siamo accodati, anche perché l’accorpamento verticale comporterebbe criticità (come orari, insegnanti ecc.). Se dovesse passare quest’ultimo, ci guarderemo intorno… ad esempio al vicino istituto di Colmurano".