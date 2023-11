"Scuole, mancano le proposte"

"La delibera di giunta comunale del 31 ottobre è stata fatta pervenire tardivamente e acquisita al protocollo della Provincia solo in data due novembre (ieri, ndr). Questo denota come il sindaco di Tolentino non si sia assunto la responsabilità di una decisione per tutelare il suo territorio e il personale della comunità scolastica nel medio e lungo periodo, mettendo così a repentaglio la territorialità delle scuole con gli eventuali disagi per gli insegnanti, che potrebbero essere costretti a spostamenti nei Comuni limitrofi". Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, e la consigliera delegata alla rete scolastica Laura Sestili rispondono al primo cittadino Mauro Sclavi sull’ipotesi di accorpamento tra istituti. L’amministrazione comunale l’altro giorno si era detta contraria a ogni ridimensionamento o razionalizzazione delle scuole della città. "La Provincia non ha proposto alcun tipo di accorpamento tra gli istituti Don Bosco e Lucatelli – proseguono Parcaroli e Sestili –. Il sindaco non ha inviato al nostro ente nei tempi richiesti (scadenza 16 settembre) l’eventuale proposta di dimensionamento formulata dal Comune di Tolentino, che è a conoscenza del fatto che l’istituto comprensivo "Don Bosco" sia attualmente in reggenza. Inoltre le parole di Sclavi denotano la forte carenza e la mancata conoscenza della nuova normativa nazionale in merito alla rete scolastica: per questo vogliamo informarlo che le soglie di 600-400 studenti non sono più applicabili ai singoli istituti ai fini dell’assegnazione della dirigenza scolastica".

"Trovo imbarazzante infine che il sindaco di Tolentino – conclude la consigliera Sestili – dichiari, da un lato, di essere contrario agli accorpamenti, mentre dall’altro chieda "l’aggregazione delle scuole Lucatelli e Don Bosco", pur sapendo che sarebbe stato lui a dover formulare tale proposta. Quindi queste, da parte del sindaco, sono solo chiacchiere e non fatti". Sclavi aveva detto: "Nel malaugurato caso in cui si porti avanti la scellerata scelta di far perdere autonomia ad un istituto, chiediamo con forza che sia prevista nel Piano della rete scolastica 2024-2025 l’aggregazione delle scuole Lucatelli e Don Bosco, entrambe con sede a Tolentino, mantenendo quindi invariate le rispettive denominazioni, i plessi e le attuali classi. Inoltre proponiamo alla Provincia di inserire nel Piano da inviare alla Regione anche l’aggregazione della sede Ipsia Frau di Tolentino con l’Iis Filelfo, in vista del realizzando polo scolastico".