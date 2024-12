Scuole, nuovi tagli dalla Regione. La Cgil: "Ghigliottina sull’entroterra"

"Accorpamenti che si configurano come vere e proprie azioni di accanimento sulle aree interne". È il duro atto di Daniele Principi e Ivan Di Pierro, segretario provinciale generale della Cgil e segretario provinciale della Flc Cgil, contro le scelte della giunta regionale rispetto al piano di dimensionamento scolastico, definito una "nuova ghigliottina". Nel documento, che il 30 dicembre sarà al vaglio della prima commissione regionale, ma con probabilità di zero modifiche, si taglia di più di quanto previsto dalla delibera della Provincia di Macerata. Oltre alla presa d’atto della richiesta del Convitto di annettere l’Ite Gentili di Macerata (su cui si dovrà pronunciare l’Ufficio scolastico regionale per conto del Ministero), si esprime parere positivo per la soppressione dei plessi della scuola primaria di Pioraco e della media di Fiuminata, entrambi dell’Istituto Strampelli di Castelraimondo. Questa scelta, però, era attesa, in quanto espressione della volontà sia degli organi collegiali che dei Comuni interessati. Ma sono stati previsti anche gli accorpamenti dell’istituto comprensivo di Colmurano con l’Omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio e dell’Istituto comprensivo De Magistris di Caldarola con l’Omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano. "Non c’è stata nessuna richiesta diretta da parte dei Comuni interessati o degli stessi Istituti che, invece, avevano optato per altre soluzioni – dice la Cgil –. Ci si aspettava una decisione più oggettiva e che tenesse conto delle problematiche delle aree interne, invece il pacco di Natale è stato servito a chi ha deciso di non abbandonare il proprio territorio a favore della costa, differentemente dai proclami fatti dalla stessa giunta regionale". Scelte aggravate dal fatto che sono state assunte senza tener conto delle richieste espresse nei collegi docenti, nei tavoli provinciali e regionali. E, soprattutto, "non si comprende il motivo di accorpare istituti che avranno dei territori immensi, mentre non sono stati previsti accorpamenti in comuni che hanno più istituti comprensivi al loro interno con un numero di iscritti non così alto". Saranno "penalizzati i cittadini di territori già martoriati negli ultimi anni, aumentando il rischio della desertificazione sociale".

Franco Veroli