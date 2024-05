Scuole protagoniste a teatro: 350 bimbi sul palco

Il teatro Rossini ospiterà per quattro giorni la storica rassegna comunale dedicata al teatro della scuola, organizzata con il coinvolgimento delle scuole primarie cittadine dall’Assessorato ai Servizi educativi e formativi del Comune di Civitanova nell’ambito del progetto Civitanova Città con l’Infanzia con la direzione artistica di Vanessa Spernanzoni. Da lunedì a giovedì, gli alunni porteranno sul palco i lavori sviluppati in classe nella scrittura del tema indicato dall’Assessorato che quest’anno è: "Il mio futuro nel passato". I piccoli attori sono pronti a calcare la scena e ad esibirsi. "Il teatro della scuola a Civitanova – ha detto l’assessore Barbara Capponi (nella foto) – è una iniziativa storica a cui questo assessorato ha voluto sin dall’inizio dare una nuova identità unitaria, indicando anche un tema comune che stimolasse i piccoli a esplorare sguardi nuovi. Crediamo fortemente che il teatro sia un mezzo potente per l’inclusione e la valorizzazione dei talenti di ciascuno, e lo sosteniamo con la convinzione e la volontà di mettere a disposizione di ogni bambino nel suo percorso uno strumento potente. Invito anche la cittadinanza a partecipare e a valorizzare il lavoro delle scuole".

Il programma teatrale si apre lunedì alle 21,15 con l’istituto Sant’Agostino "Finché c’è spazio c’è speranza", martedì (alle 18) ISC Ugo Bassi, primaria Zavatti e A. Garibaldi "Ricordi in valigia" (21,15), mercoledì alle 18,30 Isc via Tacito primaria San Marone e alle 21,15 Santa Maria Apparente "inTempoperilFuturo" e si conclude giovedì 23 alle 21,10 con l’Isc Regina Elena, scuole primarie San Giovanni Bosco e Don Milani: "Sognavo, sogno e sognerò". "In queste serate calcheranno il palcoscenico circa 350 bambini delle classi quinte. ll teatro nella scuola è un mezzo espressivo importantissimo e sono molto felice che ci sia questa sensibilità nel permettere ai bambini di fare un’esperienza così formativa", ha concluso Vanessa Spernanzoni. L’ingresso è libero.