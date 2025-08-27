Scuole senza presidi, ecco i reggenti. E cambiano gli ambiti territoriali

Sono quattro gli istituti scolastici della provincia di Macerata privi di un dirigente e affidati a reggenza dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche. La sola novità rispetto all’anno scorso è che Annamaria Marcantonelli (ex preside del liceo Leopardi di Macerata), dirigente dell’Istituto Alberghiero di Cingoli, e che nel precedente anno scolastico aveva la reggenza dell’Istituto Bonifazi-Corridoni di Civitanova, quest’anno assumerà quella dell’Istituto comprensivo Coldigioco-Mestica, sempre a Cingoli. A Francesco Rosati, dirigente dell’Istituto di istruzione superiore Da Varano-Antinori" di Camerino, è stata invece affidata la reggenza dell’Istituto comprensivo Betti della stessa città; Sandro Luciani, dirigente dell’Itis Divini di San Severino, sarà il reggente dell’Ipsia Pocognoni di Matelica, mentre Emilio Procaccini, dirigente scolastico dell’Istituzione istruzione superiore Morea Vivarelli di Fabriano, avrà la reggenza dell’Istituto comprensivo Monsignor Paoletti di Pieve Torina.

Intanto l’Ufficio scolastico regionale, sulla base del piano di dimensionamento degli istituti approvato dalla Regione, ha ridefinito gli ambiti territoriali in cui sono distribuiti i 46 istituti presenti. MC0001: IIS "Bonifazi" – capofila -, Istituti comprensivi via Regina Elena, via Ugo Bassi e via Tacito di Civitanova; MC002: IIS "Leonardo da Vinci" – capofila – e Istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova, Istituto comprensivo Marco Polo di Morrovalle; MC005: : IIS "Mattei" – capofila – Istituto comprensivo "Gigli" e Istituto comprensivo "Badaloni" di Recanati, Istituto comprensivo "Della Robbia" di Appignano; MC009: Liceo Classico "Leopardi" di Recanati – capofila – Istituto comprensivo "Sanzio" di Porto Potenza Picena, Istituto comprensivo "Leopardi" di Potenza Picena, Istituto comprensivo "Medi" di Porto Recanati; MC011: IIS "Filelfo" – capofila - e Istituto comprensivo "Lucatelli" di Tolentino, Istituto Omnicomprensivo "Leopardi - Frau" di Sarnano, Istituto Omnicomprensivo "Gentili – Tortoreto" di San Ginesio; MC013: IIS "Varano – Antinori" e Istituto comprensivo "Betti" di Camerino, Istituto comprensivo "Monsignor Paoletti" di Pieve Torina, Istituto comprensivo "Paladini" di Treia (ex ambito MC011); MC014: Ipsia "Pocognoni" – capofila - e Istituto comprensivo "Mattei" di Matelica, Istituto comprensivo "Strampelli" di Castelraimondo, Itis "Divini" di San Severino; MC017: IIS "Garibaldi – Bramante – Pannaggi" – capofila – liceo classico linguistico "Leopardi", liceo scientifico "Galilei" e Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) di Macerata; MC018: liceo artistico "Cantalamessa" – capofila - Istituti comprensivi "Fermi" e "Mestica" di Macerata e Istituto comprensivo "Monti" di Pollenza; MC019: IIS "Ricci" – capofila - Istituto comprensivo "Alighieri", Convitto nazionale più Ite "Gentili" di Macerata, Istituto comprensivo "Cingolani" di Montecassiano; MC020: Ipsia "Corridoni" – capofila - e Istituto comprensivo "Manzoni . Lanzi" di Corridonia, Istituto comprensivo "Lotto" di Monte San Giusto, Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Mogliano; MC021: Ipseoa "Varnelli" – capofila - e Istituto comprensivo "Coldigioco – Mestica" di Cingoli, Istituto comprensivo "Tacchi – Venturi" di San Severino.