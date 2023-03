"Scuole Sicure", contrasto all’uso di droga e alcol

Tanta partecipazione al centro aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" dove lo scorso fine settimana si è tenuto un incontro, organizzato dall’associazione dei genitori Age, inerente al progetto "Scuole Sicure", che ha visto come temi al centro della discussione: la prevenzione dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti e la consapevolezza sul rischio dovuto alla dipendenza da alcolici, droghe, comportamenti sbagliati. Al tavolo dei relatori erano presenti il comandante della polizia locale Alberto Sgolastra, il comandante della Stazione carabinieri di Corridonia luogotenente Giammario Aringoli, lo psicoterapeuta Paolo Scapellato e lo psichiatria Carmine Petrosino. Già programmata un ulteriore data, per il 14 aprile al teatro "Lanzi" (ore 21.15) con l’associazione "La Rondinella" del presidente Gaetano Angeletti, poi previsti anche gli interventi del parroco don Fabio Moretti, insieme allo psicoterapeuta Francesco Giubileo.