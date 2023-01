"Scuole sicure", controlli antidroga all’istituto Divini

"Scuole sicure" negli istituti di San Severino. Gli agenti della polizia locale di San Severinoinsieme ai militari della stazione dei carabinieri, all’unità cinofila Billy e al suo conduttore Giorgio Aringoli, di Tolentino, sono stati impegnati, nell’ambito del progetto voluto dal ministero dell’Interno e coordinato sul territorio dalla Prefettura di Macerata, in un’operazione di controllo all’interno e all’esterno del plesso Luzio, che attualmente ospita classi dell’Itts Divini. L’attività è scattata a sorpresa, ma dopo accordi preventivi con il dirigente scolastico, il professor Sandro Luciani, che ha assistito a tutte le operazioni insieme ai docenti in servizio a scuola. "Gli studenti – si legge in una nota del Comune – sono stati molto collaborativi con il personale operante e non sono state registrate situazioni particolari. I controlli saranno estesi anche agli altri istituti cittadini per tutto il corso dell’anno scolastico con l’obiettivo di aumentare la prevenzione. In questo quadro saranno proposte ai ragazzi lezioni sulle droghe per sviluppare una capacità critica sulle conseguenze del consumo delle sostanze stupefacenti. E’ previsto anche un incontro con uno psicologo per gli studenti dell’ultimo anno".

Gaia Gennaretti