’Scuole sicure’, i poliziotti incontrano centinaia di alunni

‘Scuole sicure’: proseguono gli incontri con gli alunni delle scuole della provincia promossi dalla Questura di Macerata. Iniziativa voluta dal Prefetto Flavio Ferdani, mirata alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e pianificata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono in questo modo confrontarsi con poliziotti specializzati e personale qualificato in materia di educazione alla legalità. Numerose scuole hanno già aderito alla sesta edizione del concorso ‘PretenDiamo’ legalità per l’anno scolastico in corso, elaborato dalla Polizia in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è stimolare una riflessione sull’importanza della legalità, del rispetto dei diritti delle persone e sui valori della Costituzione, alzare l’attenzione sui fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere, della dipendenza da internet, l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Importante per la Polizia è offrire ai ragazzi e ai loro insegnanti un’informazione corretta e autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al loro utilizzo. Gli studenti produrranno lavori che saranno oggetto di un concorso provinciale e nazionale. Nell’ultimo periodo sono state visitate tre scuole per un totale di oltre 370 studenti. A Civitanova l’Istituto Tecnico Commerciale ‘Corridoni’, incontro tenuto da Fabio Mazza, dirigente del locale Commissariato di Polizia e dall’ispettore Claudio Tarulli, della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata, e la scuola primaria ‘Anita Garibaldi’ dove 50 ragazzi si sono recati in visita al Commissariato per un incontro con il dirigente Mazza.