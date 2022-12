Scuole superiori: Unimc e Unicam tra i dieci atenei italiani finanziati

Ci sono anche le Università di Macerata e Camerino tra i dieci atenei italiani a cui sono stati destinati dal governo tre milioni di euro all’interno della legge di bilancio. Nelle Marche, infatti, risultano finanziate la Scuola di studi superiori ’Leopardi’ dell’Università di Macerata e la Scuola di studi superiori ’Urbani’ dell’Università di Camerino. "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti targati Forza Italia alla legge di bilancio - commenta Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia -, in particolare la norma che prevede il finanziamento delle Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d’ateneo del sistema universitario. Grazie all’impegno dei colleghi D’Attis e Caroppo, è stata autorizzata la spesa nel 2023 per tre milioni di euro a dieci atenei d’Italia. Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per la sensibilità dimostrata". "Un risultato importante e fortemente voluto che conferma la vicinanza a chi è impegnato nella formazione dei nostri ragazzi - aggiunge Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche e commissario provinciale di Forza Italia -. Le Università di Macerata e Camerino sono due istituzioni fondamentali per il territorio ed è necessario che la politica faccia di tutto per sostenerle, così da garantire la qualità che da sempre le caratterizza e che consente loro ogni anno di immettere nella società civile e nel mondo del lavoro giovani preparati e pronti alla sfida del futuro".