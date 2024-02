"Scuole, viabilità e turismo. Ecco come vedo il futuro"

Ha appena compiuto 52 anni (proprio il 27 gennaio, giorno della Memoria) Emanuele Pepa, il candidato scelto dal centrodestra unito di Recanati per la corsa a sindaco della città di Recanati. Cosa l’ha convinta a fare questo passo? "Lo faccio per dare un futuro alla mia famiglia, ai miei figli, alla mia città perché mi sembra giusto che ognuno dia il proprio contributo alla comunità mettendo a disposizione l’esperienza da cittadino, padre, marito ed imprenditore. Inoltre penso, non certo per superbia, che la mia presenza possa rappresentare un cambiamento proprio nel modo di porsi alla gente, lavorando di squadra, esaltando le competenze, l’onestà, la sincerità e la trasparenza, senza false promesse". Intanto il primo miracolo è quello di essere riuscito a catalizzare intorno alla sua figura tutto il mondo del centro destra, dall’UdC a Fratelli d’Italia e la Lega, risvegliando dal torpore anche le liste civiche che si erano costituite nel 2019: Costituente Popolare, In Comune e Per una Recanati migliore. E chissà che lungo il cammino di questa lunga campagna elettorale non riesca a trovare altri volenterosi che credono al progetto.

"La coalizione che mi sostiene è compatta e determinata: sei liste di Centrodestra è un fatto epocale e sono liste che vedono persone serie, competenti e preparate che anche nella futura Giunta sapranno lavorare per il bene comune. Naturalmente, se qualcuno sposerà la nostra idea di città pur provenendo da altre aree politiche non ci saranno chiusure ideologiche. Inizia, dunque, la mia quinta campagna elettorale, per la prima volta da candidato sindaco, alla quale mi approccerò con impegno e determinazione, rendendomi disponibile al dialogo e all’ascolto di tutti i cittadini, dal centro storico fino alle frazioni e ai quartieri". Spunta subito l’anima pratica dell’imprenditore che insieme alla sua famiglia è riuscito a creare un’azienda di successo come la Pepa Group. "Dobbiamo dare risposte ai recanatesi, alle imprese, ai commercianti, alle associazioni e ai comitati di quartiere, progettando un futuro che poggi su scuole, sicurezza, viabilità, parcheggi, sport, terzo settore, turismo e cultura. Dobbiamo alzare l’asticella di Recanati, sognando alcune sfide ambiziose da rendere realtà anche attraverso quella filiera istituzionale che ci vedrebbe direttamente collegati con la Regione Marche governata da Francesco Acquaroli e col governo nazionale guidato da Giorgia Meloni".

Ha ben chiara la situazione della città. "Dopo 15 anni di giunte Bravi-Fiordomo – sottolinea – Recanati ha perso centralità e servizi, senza parlare di cantieri fondamentali che o hanno dovuto attendere più di dieci anni oppure non hanno mai visto la luce, basti pensare alla chiesa del cimitero. Dobbiamo cambiare passo e soprattutto bisogna coinvolgere anche l’opposizione tenendo a mente la visione di città che ho in mente senza però essere sordo alle voci contrarie come, invece, è avvenuto in questi anni. Sono, da sempre, un uomo del fare: vorrei che tra cinque anni io possa essere considerato come un uomo del ’saper fare’".