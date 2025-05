Scusami, il nuovo singolo di Gretel su donne e relazioni tossiche

"Scusami", ecco il titolo del nuovo singolo che segna il ritorno di Greta Palmieri, in arte "Gretel", che uscirà il 30 maggio. La giovane cantautrice di Corridonia racconterà della violenza psicologica sulle donne, con un brano che andrà ad affrontare con forza questo sentito tema all’interno delle relazioni tossiche, un argomento di grande attualità e importanza sociale. In "Scusami", infatti, l’artista darà voce a una protagonista che si sente intrappolata in un rapporto manipolatorio, costretta a chiedere scusa ironicamente per non essere come l’altro vorrebbe. La canzone andrà così a mescolare sonorità pop contemporanee a testi profondi, capaci di arrivare dritti al cuore di un pubblico giovane e attento. "Volevo raccontare una storia – sottolinea Gretel – che purtroppo molte donne conoscono bene, per dare forza a chi si sente solo e per accendere un faro su un tema che non va più ignorato". Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un video ufficiale che approfondisce il racconto emotivo del brano.

d. p.