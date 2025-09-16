"Se entrerò in Regione dovrò lasciare il Comune. Ma non abbandono la città"

Francesca D’Alessandro, vicesindaco di Macerata, è tra i candidati per consigliere regionale nella lista di Fratelli d’Italia.

D’Alessandro, essere vicesindaco di un capoluogo può essere una spinta per le elezioni?

"Facilita avere ricoperto un ruolo istituzionale perché si conosce ancora meglio il territorio, ma anche come funziona la macchina amministrativa. Può essere quindi un ottimo aiuto e un punto di partenza per un ruolo che ha un orizzonte più grande".

Nel caso in cui dovesse entrare in consiglio regionale, dovrà dimettersi dalla carica?

"Sono ruolo incompatibili – spiega D’Alessandro, insegnante di italiano, latino, storia e geografia al Classico-Linguistico –, ma non abbandonerei la mia città se andassi in Regione, anzi la sosterrei ancora meglio conoscendo dopo cinque anni le necessità e le potenzialità. Il centrodestra ha attivato una serie di percorsi fermi per decenni e che stanno cambiando volto alla città, a costo di qualche disagio. Porterò le istanze della mia Macerata, finalmente col centrodestra vedo una città che esprime una potenzialità per anni sopita".

La sua sostituzione in giunta potrebbe creare dei problemi in maggioranza?

"Non penso, tutta la squadra è animata dall’obiettivo di finire le opere avviate cinque anni fa. Alla Pace, per esempio, si sta costruendo una serie di palazzi in modo veloce, la viabilità sta subendo una battuta d’arresto, ma è un prezzo quando si ha la possibilità di dare alla città migliori infrastutture e servizi perché Macerata cresca come promesso cinque anni fa".

A cosa pensa?

"A uno sviluppo lavorativo, con la Zes possiamo riattivare Valleverde, una zavorra ereditata ma ora grazie a questo provvedimento ha grandi potenzialità".

Cosa potrà garantire la sua presenza in consiglio regionale?

"Un’attenzione a Macerata perché baricentrica rispetto a Nord e Sud e rispetto anche al mare e all’entroterra. C’è da lavorare per creare premesse ancora migliori, perché più universitari vengano a studiare in uno degli atenei più antichi, lo Sferisterio è uno strumento di sviluppo che può riservare grossi margini di crescita. Con Acquaroli siamo usciti dal cono d’ombra in cui il centrosinistra ci aveva relegato".

Qual è stata la richiesta emersa nei vari incontri con i cittadini?

"Le persone hanno necessità di trovare nelle istituzioni un punto di riferimento concreto: la maggior parte delle famiglie fa i conti con un anziano in casa, con i problemi legati alla non autosufficienza, la necessità di un’assistenza domiciliare, ad ampliare i posti nelle case di riposo. Penso anche alle nuove sfide sul piano educativo e formativo".

Qual è l’aria che tira negli incontri?

"Un’aria assolutamente positiva perché la gente ha bisogno di concretezza, maggiore vicinanza e con il centrodestra il territorio è tutto presidiato non solo nel periodo elettorale. Le persone si sono accorte del cambio di passo e vogliono vedere portate a termine le opere avviate cinque anni fa. I cittadini stanno vedendo fatti e non le chiacchiere".

l. mon.