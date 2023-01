Se i "cervelli" si spostano all’estero

Pierfrancesco

Giannangeli

La capacità attrattiva non abita più qui. Letteralmente, nel senso che si è trasferita altrove. I dati, resi noti nei giorni scorsi, del dossier della Confartigianato regionale non lasciano spazio a dubbi: il nostro territorio sta perdendo una parte non piccola delle sue intelligenze, che preferiscono trasferirsi all’estero. E, insieme alle Marche, è evidente che a perdere è anche il sistema Italia, poiché, appunto, la scelta è quella non di migrare da un posto all’altro all’interno del Paese, quanto piuttosto di andarsene proprio oltre i confini nazionali. Riepilogando, le cifre dicono che nel 2020 a lasciare le Marche sono stati in 5.226, e il dato più preoccupante è che di essi ben 3.494 all’epoca avevano meno di quarant’anni: ciò significa che gli over 40 che rimangono tra gli emigranti sono stati 1.732, quindi un terzo. L’anno dopo, nel 2021, sono stati seguiti col passaporto in mano da altri 2.779 corregionali. Se risaliamo indietro di una dozzina d’anni, fino al 2010, i giovani che hanno detto addio alle Marche adesso sono stati quasi il 130 per cento in più. Guardando ai numeri da un altro punto di vista, quello degli iscritti all’Aire, vale a dire l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, prendendo come riferimento ancora l’anno 2020, i marchigiani oltre confine sono 167.411, il doppio rispetto a dieci anni fa, nel 2013. Scomponendo i dati, inoltre, si scopre che, se si prende in esame la fascia d’età tra i 18 e i 39 anni, a dire addio alle Marche sono stati in 816 nella provincia di Ancona e subito dopo viene quella di Macerata con 601, poi Pesaro-Urbino (474), Ascoli (279) e Fermo (269). Le cause, individuate dal presidente di Confartigianato Marche, Emanuele Pepa, sono molteplici, e tra di esse c’è l’immancabile bisonte burocratico. Sconfortante è che in regione ci sono comunque offerte di lavoro, ma tanti operatori specializzati preferiscono l’estero, dove le condizioni sono migliori. Ovviamente, verrebbe da dire.