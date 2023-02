Se il calcio è una branca dello spettacolo

Alessandro

Feliziani

Anche il 5 febbraio 1950 era, come oggi, una domenica e il campionato di calcio di seria A offriva l’incontro di cartello Juventus-Milan. Una partita rimasta nella storia sportiva per il clamoroso 7-1 inflitto dai rossoneri ai bianconeri in casa loro. Con il senno del poi, però, possiamo dire che quel Juve-Milan di oltre settant’anni fa ha rappresentato l’origine del calcio odierno. È stata quella, infatti, la prima partita trasmessa in diretta TV. Era una televisione sperimentale (ufficialmente nascerà nel 1954), ma quella trasmissione, visibile nella sola zona di Torino, diede il via ad un circolo virtuoso tra calcio e tv, che a lungo andare si è trasformato in un circolo "vizioso". Lo schermo televisivo, infatti, è diventato il fondamentale elemento di sostenibilità economica delle società calcistiche, provocando, oltre a dipendenza, un cambiamento nella stessa natura del calcio. Per decenni questo sport è stato il principale alleato della TV (tra i programmi più visti di sempre, infatti, figurano quasi esclusivamente partite di calcio), specie quando, in bianco e nero e in differita, e solo di domenica, si potevano vedere sui campi di serie A anche "celebrità" di Macerata e provincia, come l’arbitro Cesare Jonni, il capitano della Fiorentina Pino Brizi, il portiere della Roma Luciano Panetti, l’attaccante dell’Inter Beniamino Di Giacomo o del Catanzaro Massimo Palanca. In seguito la televisione ha finito per "guastare" il calcio, che da passione e agonismo (Liberilibri di Macerata ha pubblicato "Football", un volumetto ricco di storie) è diventato una branca dello spettacolo. La dipendenza dai diritti televisivi ha trasformato il calcio in un "business" e i giocatori in "brand" (CR7). Per le esigenze delle piattaforme TV è stata introdotta la tecnologia e sono cambiate regole e tempi dei tornei. Il campionato del mondo in Qatar è stato uno show e tutto questo induce ad avere nostalgia di quando il calcio era meno denaro e più sentimento.