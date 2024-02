Se la crisi climatica diventa protagonista

"Cinque modi illegali di salvare il mondo" è il titolo dell’appuntamento in programma venerdì al Teatro Vaccaj di Tolentino, alle 21:15. Uno spettacolo fuori abbonamento assolutamente imperdibile, prodotto dalla Compagnia Fitzcarraldo in collaborazione con la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi.

Team creativo e cast di ragazzi sotto ai 30 anni, capitananti dal regista veronese Athos Mion, portano in scena un tema importante e molto sentito dalle nuove generazioni: quello della crisi climatica. La storia racconta della lotta di due attivisti e ci invita a pensare che cambiare il mondo non sia del tutto impossibile.

La protagonista è Miriam Moschella, attrice di prosa diplomata alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, nata e cresciuta a Tolentino che ha mosso i primi passi nel teatro al Centro Teatrale Sangallo. Insieme a lei sul palco l’attore Elia Galeotti.

Uno spettacolo avvincente che affronta in modo arguto il tema della crisi climatica attraverso la storia di due ragazzi, A e G, che impegnandosi a salvare il mondo, cercheranno di salvare anche loro stessi. A e G vivono la fine della loro relazione mentre cercano di agire concretamente sul mondo esterno, attraverso atti di terrorismo ambientalista. Non riescono a comunicare. Compiono gesti estremi ma non riescono a colmare il vuoto tra di loro. Non riescono neanche a colmare il vuoto tra loro e la realtà, perché tutti i loro atti vengono ignorati dalla società.

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e al botteghino del Teatro Vaccaj a partire da domani dalle 18 alle 20.

g.g.