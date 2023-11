Se l’elisir diventa veleno: evitare le relazioni difficili

Civitanova all’Opera propone, per oggi, un doppio appuntamento con “Se l’elisir diventa veleno”. Uno sarà al mattino all’istituto superiore Leonardo da Vinci di Civitanova e il secondo al teatro Annibal Caro alle 21.15. L’evento è sostenuto dal Comune e dall’azienda Teatri, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità ed organizzato da Marche all’Opera. Il Rotary Club, il Lions Club Host e Cluana, l’Inner Wheel e il Rotaract Club La Marca aderiranno all’iniziativa. I relatori dei due incontri saranno Francesca Petetta, dottoressa, ricercatrice dell’università di Camerino ed esperta in neuroscienze, Massimo Bachetti, psichiatra e psicoterapeuta e il maestro Alfredo Sorichetti. "Raccontando le vicende delle due opere in cartellone nella stagione 2324, Rigoletto e L’elisir d’amore, abbiamo voluto incentrare l’edizione su un tema molto attuale, così da far conoscere, soprattutto agli studenti, i meccanismi che spesso determinano le relazioni difficili, imparando a riconoscerle ed evitarle" dice Sorichetti. L’ingresso sarà gratuito.