Se l’inciviltà comincia dai parcheggi

Giannangeli

Il livello di educazione di una città, senza scomodare le grandi occasioni, si vede da tanti piccoli comportamenti quotidiani. Uno di questi riguarda sicuramente il rispetto degli altri sulla strada, in particolare per quanto riguarda i parcheggi. E il parcheggio selvaggio non è un indizio incoraggiante. La cronaca recente è un racconto per immagini di quanto accade in piazza Vittorio Veneto, nel cuore del centro storico di Macerata, di quello, insomma, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. Che non è un modo di dire, perché una città non è tanto – o perlomeno, non è solo – la somma delle sue architetture più o meno eleganti, quanto invece il risultato delle condotte, degli atteggiamenti di chi la vive. Può essere bellissima e nello stesso modo maleducata, insomma. E allora, in piazza Vittorio Veneto da poco sono stati rifatti i segni blu per i parcheggi, dopo l’operazione di restyling. Tali righe tracciate per terra, dalla forma non proprio misteriosa, anzi, al contrario, facilmente riconoscibile, dovrebbero servire per mettere al loro interno l’auto, o almeno viene immediatamente da pensare così, sembrerebbe la funzione più immediata. A meno che non sia un’esercitazione ripetitiva di disegno di linee razionaliste, e ci potrebbe pure stare per l’utilizzo che ne viene fatto. O meglio, il non utilizzo, perché è come se non ci fossero e le auto stanno dappertutto, anche dove dei tratti blu non c’è traccia. Poiché non può essere una rivolta dei veicoli contro le regole, in quanto ognuno ha i suoi conducenti, viene da pensare che a questi ultimi un ripasso di alcune semplici, ma basilari, regole di educazione civica non farebbe male. Eppure non appare difficile l’interpretazione: dove ci sono le linee che si chiudono ad angolo retto in un’immaginaria (troppo?) figura geometrica l’automobile la si può parcheggiare, altrimenti si deve cercare un altro posto. Facile, no? Nel caso contrario si chiama inciviltà. E mettere le quattro frecce non vale.