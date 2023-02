Se ne vanno sempre più residenti In tanti fanno le valigie per l’estero

di Franco Veroli

Nell’arco di 20 anni, dal 2002 al 2021, hanno lasciato la provincia di Macerata 134.986 residenti, 16.127 dei quali verso l’estero, gli altri verso altre province italiane, una media di 6.749 l’anno. Nello stesso tempo si sono iscritte all’anagrafe dei comuni maceratesi 171.496 persone, 50.860 delle quali provenienti dall’estero e 120.636 da altre parti d’Italia, una media di 8.574,8 l’anno. Tra iscrizioni e cancellazioni, dunque, c’è un saldo positivo di 36.510 persone (mediamente +1.825 al mese) che, però, non è bastato a frenare il declino demografico della nostra terra. Il fatto è che ad inizio secolo la provincia era molto più attrattiva: nel 2002 i nuovi residenti sono stati 7.947 rispetto ai 4.981 che se ne sono andati, solo 175 dei quali verso l’estero, con un saldo positivo di 2.966 abitanti. Nel 2021, a fronte di 7.941 ingressi, ci sono state 7.154 uscite, con un saldo modesto, pari a +787 residenti. Nell’arco degli ultimi due decenni, insomma, gli immigrati sono andati via via diminuendo, negli ultimi anni anche gli stranieri e, in essi, gli extracomunitari. Nello stesso tempo è aumentato il numero degli emigrati, con una sottolineatura importante: se nel 2002 solo 175 maceratesi hanno scelto di trasferirsi all’estero, nel 2021, invece, sono stati 1.176. E, ciò che è peggio, molti di questi sono giovani, spesso in possesso di un elevato titolo di istruzione: un maceratese su cinque di età inferiore ai 30 anni risiede all’estero, come segnalato dalla Cna, che ha lamentato la conseguente difficoltà a trovare manodopera qualificata. Ad appesantire il quadro un andamento delle nascite che dopo un periodo positivo che va dal 1999 (2.451) al 2009 (3.014), ha imboccato una discesa che non sembra fermarsi più: nel 2021 i nati si sono fermati a 2.007, mille in meno rispetto a quelli di dodici anni prima.

Nel 2022, da gennaio a fine novembre (ultimo dato disponibile) i nati sono stati 1.658: aggiungendo ottimisticamente altri 150 nati nel mese di dicembre, siamo a poco più di 1.800, 200 in meno rispetto all’anno prima. Meno immigrati, più emigrati, meno nascite hanno creato in provincia l’attuale situazione di inverno demografico. Uno scenario che imporrà – inevitabilmente – di rimodulare la politica di sviluppo e, soprattutto, la rete dei servizi, considerato il progressivo invecchiamento della popolazione.