"Se puoi sognarlo... puoi farlo!" Il mondo della Disney al Politeama

Il 2023, al Politeama di Tolentino, inizia con un musical show per tutta la famiglia, dedicato ai personaggi più famosi delle favole e al mondo Disney. Sabato, in doppia replica alle 17 e alle 21.15, va in scena "Se puoi sognarlo… puoi farlo!", spettacolo prodotto e presentato da Ennerre. Sul palco la cartoon cover band Ufo Rock Band, insieme al corpo di ballo Marwey; cult come il Re Leone, Aladdin, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Biancaneve, Frozen, Hercules, Mulan, Oceania e tantissimi altri si alterneranno con i personaggi più amati di ogni storia, tra musica, balletti, dialoghi, in una chiave ironica e coinvolgente. La regia è di Emiliano Morana, coreografie e costumi Marwey, con Pamela Lacerenza (voce), Daniela Lacerenza (voce), Emiliano Morana (voce e regia), Giovanni De Anna (voce), Luca Vitale (chitarra), Flavio Testa (chitarra), Stefano Margozzi (basso), Alessandro Cerini (tastiere), Emanuele Tedone (batteria). Biglietti 18 euro, disponibili al Politeama fino a venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo, o su www.liveticket.itpoliteamatolentino. La seconda parte di stagione alla casa delle arti di Tolentino si compone in totale di undici spettacoli tra musica classica, jazz-swing, popolare, teatro e cabaret. Quest’ultimo genere presenta una comicità tutta al femminile: Donna Ridens, con tre protagoniste emergenti della scena italiana, Laura Formenti (14 gennaio) Chiara Becchimanzi (25 marzo), Giorgia Fumo (6 maggio). Per la rassegna "Racconti d’Attore" due appuntamenti teatrali: Sebastiano Somma racconterà in scena il romanzo di Hemingway "Il vecchio e il mare" (12 febbraio) e l’attrice e cantante Maria Letizia Gorga con Cinzia Pennesi presenterà lo spettacolo "Monna Lisa Unplugged", dedicato alla Gioconda (2 aprile). La musica avrà il mito degli anni ‘80 Sergio Caputo in trio, che farà rivivere successi come "Un sabato italiano" (10 marzo). Per il Master Piano Festival, concerto per pianoforte e ensemble d’archi di Gianluca Luisi e Marcello Mazzoni (29 gennaio), melologo della cant-attrice Ottavia Fusco Squitieri (26 febbraio) e piano a quattro mani del duo Sollini-Barbatano (16 aprile).