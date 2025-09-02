Seconda edizione di Streetball. Sport e solidarietà per la Palestina

Grazie alla seconda edizione del torneo di Streetball, organizzato da Centro Fonti San Lorenzo e Circolo Arci La Serra, in collaborazione con Saturdays for Palestine, Spiragli di speranza e Porto Recanati Solidale, a Recanati sono stati raccolti 2000 euro per la Palestina. Un gesto concreto di solidarietà, che unisce lo sport a un impegno reale per la comunità.

Durante i giorni del torneo, sono sempre stati disponibili materiale gratuito, a cura di Saturdays for Palestine, e libri in vendita, grazie alla libreria Passepartout, per permettere ai presenti di documentarsi sulla situazione del vicino e del medio Oriente.

Il torneo, a cui hanno partecipato 60 atleti, si è tenuto principalmente al campo di pallacanestro del Centro Fonti San Lorenzo dove sono state giocate 38 partite. Ad aggiudicarsi il podio sono state le squadre Patatinaikos (squadra vincitrice), Poli Reca (secondo posto), La banda della bandana (terzo posto).

I componenti di Patatinaikos hanno vinto i biglietti della partita di basket Italia-Argentina, i secondi l’abbonamento alla stagione 2025/2026 della società di pallacanestro di Recanati, i terzi il tesseramento per il nuovo anno sociale dell’Arci e una consumazione ad ASK e un’altra al Circolo Arci La Serra.