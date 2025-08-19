Seconda vita ai libri abbandonati: "Vederli in discarica è un dolore. Ora li trovate in giro per la città"

Mettere libri in giro per la città, postare una foto sui social e lasciare che le persone li prendano liberamente. È un’idea del Centro del riuso di Macerata, struttura del Cosmari che vuole promuovere la cultura del riutilizzo dei materiali di cui la gente si disfa portandoli al centro di Fontescodella. Michele Massetani, che ha avuto l’intuizione di "Libri in giro" insieme ai colleghi Sara Sgarzoni e Corrado Acqualagna, racconta l’attività della struttura che l’iniziativa, nata sulla falsa riga del "Book crossing", ha voluto per promuovere sui social le sue attività: "Vogliamo far conoscere i nostri progetti. Per nostro statuto, ad eccezione dei capi di abbigliamento, accogliamo ogni genere di oggetti, e per darli via non chiediamo nulla. I libri da noi sono le cose che le persone prendono più in fretta, qui si trovano soprattutto romanzi e saggi".

Il Centro del riuso è gestito dalle cooperative Meridiana e Risorse. Per Macerata organizzano anche laboratori con le scuole affinché sia promossa la cultura del riuso. "Dai giocattoli ai piatti, dalle stoviglie ai mobili, piccoli elettrodomestici e appunto libri. Il nostro è una sorta di grande magazzino. Abbiamo come previsto dal bando di gestione anche l’attività social del Centro, e ‘Libri in giro’ è un’idea per promuovere la nostra attività, farla conoscere. Lasciamo all’interno dei volumi che mettiamo in giro nel centro città contatti e orari del Centro, che per regolamento non ha costi né per il conferimento né per il prelevamento dei suoi materiali", spiega Massetani.

"Da noi i libri arrivano in abbondanza, sarebbe una sofferenza vederli finire in discarica, ma fortunatamente vanno via tutti, gli appassionati sono molti – racconta Massetani –, un’altra nostra iniziativa riguarda i vecchi computer. Un nostro collaboratore si occupa di installare sistemi operativi open source, come Linux, nei vecchi dispositivi che le persone ci portano. Un computer datato con un sistema di questo tipo è utilizzabile per qualche anno in più; li mettiamo a disposizione delle associazioni". Oltre ai romanzi, anche i testi scolastici vengono messi, soprattutto a ridosso di settembre, in un mercatino. L’iniziativa "Libri in giro", partita in queste settimane, andrà avanti fino a San Giuliano. Tra un romanzo di Dan Brown, uno di Bradbury e uno di Don Delillo, il Centro promuove la cultura del riutilizzo e il suo "magazzino" a Fontescodella è fruibile da tutti i residenti del Comune di Macerata.

Lorenzo Fava