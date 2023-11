Secondo posto nazionale per il liceo artistico Cantalamessa

Il liceo Artistico "Cantalamessa" si è classificato al secondo posto, nella categoria licei, della quarta edizione del premio nazionale "Storie di alternanza e competenze", promosso da Unioncamere e da 38 Camere di commercio per dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Pcto, di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato realizzati dagli studenti degli istituti scolastici italiani. Il liceo maceratese ha presentato il progetto ’SilverStone’, audiovisivo prodotto Matilde Bruno, Leonardo Biagiola, Leonardo Pierastè e Shanty Sbaffo. "Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del Made in Italy - si legge nella motivazione del premio -. Per Matilde è stata scelta un’esperienza di alternanza all’interno di uno dei laboratori più rinomati e antichi di Recanati, ’Il Crogiolo’. Ha potuto approfondire conoscenze e abilità riguardo alle lavorazioni manuali, alle tipologie di metalli preziosi come oro e argento e riguardo a tutte le fasi di lavorazione del singolo pezzo, dalla progettazione 3D alla realizzazione". "Con il Premio valorizziamo le esperienze educative degli studenti italiani - commenta Gino Sabatini, vice presidente di Unioncamere e presidente della Camera di commercio delle Marche -. Siamo orgogliosi del successo ottenuto dagli studenti marchigiani con un lavoro che valorizza la tradizione artigiana in chiave innovativa, giovane e creativa".