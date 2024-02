Secondo tempo garibaldino e la Sangiustese va

SANGIUSTESE

3

OSIMANA

2

SANGIUSTESE (3-4-2-1): Monti; Sopranzetti, Omiccioli, Vieira; Marini, Trillini, Sfasciabasti, Tombolini; Gaspari (22’ st Monachesi), Tulli (36’ st Palmieri); Handzic (40’ st Del Brutto). All. Giandomenico.

OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli; Mosquera, Patrizi, Bellucci (43’ st Montesano), Fermani N. (18’ st Falcioni); Straccio (22’ st Mercanti), Borgese (18’ st Micucci), Bugaro (36’ st Baiocco); Buonaventura; Alessandroni, Tittarelli. All. Aliberti.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 27’ pt e 25’ st rigore Alessandroni, 11’ st Tombolini, 16’ st, 32’ st Handzic.

Dopo un lungo e travagliato sonno che l’ha relegata ai confini dell’impero, la Sangiustese infilando la seconda vittoria interna di fila si scopre Highlander e si rilancia per un posto al sole nei play-out. I rimaneggiati rossoblù (quattro under nell’undici, riproposto Omiccioli al centro di una difesa decimata, Gaspari e Tulli dietro al totem Handzic) piegano l’Osimana grazie ad un secondo tempo lancia in resta. Prima Tombolini su un corner trova una gambetta amica che mette ko Santarelli riportando in parità i calzaturieri, poi il guerriero Handzic sguaina la katana ben pescato da uno spadroneggiante Sfasciabasti 2-1. Vanificato il diagonale di Alessandroni su innesco di classe di Buonaventura bravo a sfruttare un errore in fase di disimpegno calzaturiero che aveva portato in vantaggio l’Osimana al 27’. Il bomber conferma il magic moment conquistando e trasformando il rigore del 2-2 (ingenuo Sopranzetti) e mettendo il piede su due possibili match-ball (conclusione debole, e assist per uno sprecone Mercanti). La Sangiustese è viva. Tulli suona la carica con un paio di pregevoli spunti, Monachesi entra in partita con la velocità e trova il panzer Handzic che colpisce al cuore i Senza Testa. L’Osimana non è dispiaciuta - specie dalla trequarti in su - e può fare l’impresa di Coppa in Umbria.