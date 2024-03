Secondo weekend internazionale con i big del salto della corsa

Ecco il secondo weekend internazionale del Salto della corda, organizzato dall’Asd ‘Rope Skipping Marche’. L’iniziativa si terrà domani, nella palestra in via Regina Elena 5 dalle 9.30 alle 18, e domenica, al Varco sul mare, dalle 9.30 alle 13. Per l’occasione, sarà ospitata la più longeva squadra europea, gli "Skipping Boys". Si tratta di un gruppo proveniente dalla Repubblica Ceca, dove ha vinto numerosi titoli nazionali, al sesto posto tra le prime dieci squadre europee. "Tra le sue fila, spiccano atleti come Jan - spiegano da Rope Skipping Marche -, tre volte campione nazionale e già vincitore del Campionato mondiale in Norvegia, e Michal, nove volte campione nel suo paese". Il camp intensivo di salto con la corda è a ingresso libero ed è aperto a bambini e ragazzi, ma anche adulti. Info a asdropeskippingmarche@gmail.com, oppure telefonare al 348 7580796.