Seculin e Gessi al gran finale della stagione sinfonica della Form

Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, è per martedì alle 21 al teatro Lauro Rossi. Sul palco insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana c’è Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista. La direzione è affidata a Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’Orchestra regionale Filarmonia Veneta. Il programma inizia con una selezione tratta da West Side Story di Leonard Bernstein, si prosegue con The Syncopated Clock di Leroy Anderson, Someone to watch over me – da Oh, Kay! di George Gershwin, My fair lady – Suite: I could have danced all night – On The street where you live – I’ve Grown – Accustomed to her face – Get me the church on time di Frederick Loewe. Ancora Gershwin con Embraceable You – da Girl Crazy, quindi la Suite di Richard Rodgers & Oscar Hammerstein di Tutti insieme appassionatamente: The sound of music – How can love survive – The Lonely Goatherd – My favourite things – Sixteen, Going on seventeen – So long farewell – Do, Re, Mi – Edelweiss – An ordinary couple – No way to stop It – Maria – Climb Ev’ry Mountain. Gran finale con Over The Rainbow – da Il Mago di Oz di Harold Arlen. Biglietti, in vendita in piazza Mazzini, da 15 a 18 euro, per gli studenti 4 euro. Info 0733.230735. Vendita anche su www.vivaticket.com.